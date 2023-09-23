“Була надія на зміни, коли обрали Зеленського”: актор Маски-шоу про українців, війну та сина

Актор Маски-шоу Борис Барський поділився своїми відчуттями після російського вторгнення та враженнями від змін, які він спостерігав в українцях за останні півтора року. А також згадав про сина Костянтина, якого вже 13 років немає в живих. Про це пише Інформатор, передає НСН.

Актор Маски-шоу про українців, війну та сина

Журналіст Олексій Суханов взяв інтерв’ю в актора трупи «Маски-шоу» Бориса Барського.

Війна змінює людину чи відкриває суть людини, показує, яка людина насправді?

«Так вона і показала. Скільки молодих хлопців та дівчат, коли це тільки сталося, взяли та побігли до військкоматів. Люди, які ніколи не тримали зброю в руках, готові були захищати батьківщину, воювати проти регулярних військ. Причому, які називалися другою армією світу. Я дивився на волонтерів і був просто захоплений. Люди організовувалися, об’єднувалися».

Як мають змінюватись українці з урахуванням усіх цих подій?

«Ми вже змінилися, причому дуже сильно. Була надія на зміни, коли обрали Зеленського. Потім ця надія почала валитись, бо перебити алігаторів неможливо. Ця ситуація очистила країну від негідників. І продовжує очищати. Очищати свідомість людей, давати надію, що будуть якісь зміни. Я вірю, що у нас буде чудова країна. Вона дуже швидко відродиться та відбудується. А свідомість людей вже змінилася».

А як після початку повномасштабної війни змінився особисто Борис Барський?

«Спочатку я мав стан навіть не шоку, а ніби мене закинули на зйомки якогось фільму, трилера. Сценарій прочитати не дали й не спитали, чи хочеш ти в ньому брати участь чи ні. Було незрозуміло, як це взагалі могло статися між уже колишніми братніми країнами. Ми вже ніколи не будемо братніми країнами. Я просто не розумів, що відбувається, я думав, що це якийсь сон. Коли їх погнали від Києва, я був певен, що ми дуже швидко впораємось. Після нашої перемоги вся Одеса чи навіть увесь світ має станцювати гопак».

У 2010 році у віці 25 років від тяжкої хвороби помер син Бориса Барського Костянтин. Що допомогло артисту впоратися зі втратою?

Перед відповіддю на це запитання Борисові довелося зібратися з духом.

«Це неможливо пережити. Ти із цим живеш. Коли кажуть, що час лікує, але нічого не лікує. Це назавжди залишається в тобі, ти цього позбутися не зможеш. І я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які боронять Україну, які гинуть, які приходять інвалідами. У яких у голові змінюється просто все. Із цим доводиться жити».

Чи має Борис Барський особистий лайфхак, як позбутися болю?

«Розумієте, радістю можна поділитись, це відбувається дуже легко. А горе – воно у кожного своє, тому таких ліків немає».

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