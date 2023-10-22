Саморобні російські дрони-камікадзе, виготовлені із фанери та двигунів купленими на AliExpress, можуть становити реальну проблему для української системи ППО. Про це пише видання The Defense Express, передає НСН.

Дрони-камікадзе “з палок” та двигунами з AliExpress: чим вони небезпечні

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат зазначив, що росіяни почали робити невстановлений тип БПЛА, котрий з однієї сторони відрізняється примітивністю конструкції – буквально “з палок”, а з іншої сторони – може нести кілька кілограмів вибухівки і виступати в ролі камікадзе.

Окремо специфічно, що для оснащення таких дронів “з палок” використовуються двигуни, які придбані буквально на AliExpress. І судячи з усього, тут речник Повітряних Сил просто офіційно визнав факт використання російськими загарбниками безпілотників із дерев’яним корпусом, що нагадують скоріше “літаючі етажерки”, які вперше були зафіксовані ще в травні 2023 року.

Зокрема, 4 травня 2023 року Командування Об’єднаних Сил прозвітувало, що бійці ЗСУ в Сумській області “посадили” дрон невідомого типу та примітивної конструкції, який міг використовуватись для ведення розвідки.

На це вказувала наявність на борту цього безпілотника “цивільних” фотоапаратів. Інші деталі по конструкції та оснащенню цього БПЛА були на той момент невідомі. Але варто нагадати, що уже тоді йшли розмови про те, що окупанти використовують ці “літаючі етажерки” для “спаму” нашої ППО в прикордонних районах.

У червня 2023 року з’явились перші деталі по оснащенню цих “літаючих етажерок”, із чого випливало, що такі безпілотники “з палок” – насправді дешеве та ефективне рішення для виконання цілого роду сегментованих задач, наприклад можлива візуальна фіксація наших засобів ППО у фінальній чи інших точках маршруту польоту.

Цікаво, що на одному із “приземлених” дронів цього типу знайшли кутовий відбивач, і це могло свідчити про те, що росіяни навмисне будують ці безпілотники так, щоб вони були помітні для РЛС і відповідно провокувати активність засобів нашої протиповітряної оборони. Окрім того, тоді були підстави припускати, що для управління польотом цього апарата може використовуватись модем супутникового зв’язку “Иридиум” .

І це все – на конструкції, де замість паливного бака використовується звичайна пластикова пляшка. Але безумовно, використання схеми із двома двигунами, перший з яких працює як тягнучний, другий – як штовхаючий, виглядає по-своєму оригінально.

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