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Економіка

Достроковий вихід на пенсію: хто має право та що для цього потрібно

Достроковий вихід на пенсію

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деякі українці мають право на достроковий вихід на пенсію. Про це повідомили в пресслужбі ПФУ, передає НСН.

Достроковий вихід на пенсію

У законодавстві передбачений перелік осіб, які мають право на заслужений відпочинок. Відповідно до частини 1 статті 115 Закону № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

Право на позачергову пенсію мають:

  • люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;
  • особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;
  • військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю набутою в результаті війни;
  • дружини (чоловіки), діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх принаймні до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
  • особи з якими розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;
  • громадяни з якими, розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.

Як вийти на пенсію позачергово

Для того, щоб вийти на пенсію, людина має звернутися у відповідні органи з зібраним пакетом документів. Йдеться про:

  • заяву;
  • посвідчення особи (його копія);
  • документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, спеціальна довідка);
  • довідку про присвоєння коду РНОКПП;
  • довідку про доходи.

У окремих випадках до пакета документів потрібно додати:

  • довідки про надбавки до пенсії;
  • копії посвідчень, які засвідчують право на пільги;
  • свідоцтво про одруження;
  • довідка від податкової, відносно відсутності доходів (якщо особа не працює);
  • свідоцтво про народження дитини.

Раніше ми писали: Як оформити пенсію онлайн: інструкція від Пенсійного фонду України

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