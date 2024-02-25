Достроковий вихід на пенсію: хто має право та що для цього потрібно

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деякі українці мають право на достроковий вихід на пенсію. Про це повідомили в пресслужбі ПФУ, передає НСН.

Достроковий вихід на пенсію

У законодавстві передбачений перелік осіб, які мають право на заслужений відпочинок. Відповідно до частини 1 статті 115 Закону № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

Право на позачергову пенсію мають:

люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;

особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;

військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю набутою в результаті війни;

дружини (чоловіки), діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх принаймні до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;

особи з якими розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;

громадяни з якими, розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.

Як вийти на пенсію позачергово

Для того, щоб вийти на пенсію, людина має звернутися у відповідні органи з зібраним пакетом документів. Йдеться про:

заяву;

посвідчення особи (його копія);

документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, спеціальна довідка);

довідку про присвоєння коду РНОКПП;

довідку про доходи.

У окремих випадках до пакета документів потрібно додати:

довідки про надбавки до пенсії;

копії посвідчень, які засвідчують право на пільги;

свідоцтво про одруження;

довідка від податкової, відносно відсутності доходів (якщо особа не працює);

свідоцтво про народження дитини.

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