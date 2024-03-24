Дощ з мокрим снігом: погода в Україні 25 березня

25 березня, в понеділок, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає НСН.

25 березня в південних та центральних областях вдень йтимуть значні дощі, на заході та півночі очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території опадів не буде. Також в західних областях вночі та вранці місцями передбачається туман.

Вітер буде південним з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, вдень – 5-10° тепла, в південно-східних областях – 9-14° тепла.

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