Допомога США відкладається: до якого часу ЗСУ вистачить зброї – політолог

Попри те, що схвалення Конгресом США допомоги Україні на 2024 рік відкладається, щонайменше до літа ЗСУ будуть забезпечені зброєю. Про це заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий в ефірі телемарафону. Передає НСН.

Допомога США відкладається: до якого часу ЗСУ вистачить зброї

“Хочу трошки заспокоїти, якщо проаналізувати інформацію, то в мене є повна впевненість, що наші Збройні Сили до літа наступного року будуть забезпечені зброєю. В яких обсягах і яких видів – це буде питання. Але гроші на це будуть”, – переконаний дипломат.

Чалий нагадав, що Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні. Експерт не виключає, що сума може бути зменшеною.

“У запиті на 61 млрд доларів є фактично план допомоги Україні на наступний рік. І в цьому сенсі важливий саме цей план. Я думаю, що Білий дім наполягатиме на пакетному голосуванні. Фінансування може бути зменшено. Але нам не варто гадати – буде зменшено чи не буде. Це важливо для нас, але є Німеччина і 8 млрд, є Нідерланди, є Європейський Союз. Нам треба шукати певні шляхи для того, щоб захищатися”, – каже колишній посол у Штатах.

Чалий певен, що американська допомога повністю не припинеться.

“Вони можуть перенести голосування (щодо виділення допомоги Україні. – Ред.) на січень. Це погано, бо може не бути цієї привязки до моменту Україна, Ізраїль… Буде інша ситуація, вже вийдуть кандидати на праймеріз, і американцям буде не до України. Тому будемо сподіватися, що у грудні закриється це голосування. Але при цьому нам своє робить. Нам треба виробляти своє озброєння”, – підсумував дипломат.

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