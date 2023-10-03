У “Дії” з’явилась нова корисна послуга: що відомо

“Дія” запустила сервіс для подачі заявок на відшкодування вкладів, які зберігалися у збанкрутілих банках. Його запустили Міністерство цифрової трансформації та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомляє Главком, передає НСН.

У “Дії” з’явилась нова корисна послуга

«Відтепер, щоб отримати кошти, не треба ходити в банки та стояти в чергах. Достатньо зробити кілька кліків в «Дії». Це важливий інструмент підтримки великої кількості людей, адже йдеться про 1,4 млн рахунків, відкритих в банках, які збанкрутіли», – повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Новою послугою можуть скористатися всі громадяни України, які є вкладниками. Місце їхнього перебування неважливе. Усе можна зробити у застосунку «Дія»:

перейти на вкладку «Повернення вкладів»;

обрати з переліку банк, в якому був відкритий рахунок;

вказати карту «єПідтримка», на яку згодом надійдуть кошти.

Слід зауважити, що у випадку зберігання коштів одразу в кількох банках, заяви на відшкодування подають окремо.

Якщо клієнт збанкрутілого банку не має карти «єПідтримка», її також можна оформити в застосунку, обравши для відкриття рахунку один із банків-партнерів Фонду гарантування: Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Universal Bank/monobank або Ідея Банк.

За словами директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлани Рекрут, вся верифікація даних заявника відбувається онлайн за базами даних Фонду.

«Коли вкладник подає заявку, то швидко в онлайн-режимі йде верифікація. Вся інформація є в базах даних Фонду: чи дійсно цей вкладник існує у реєстрах, чи дійсно в нього є ці рахунки. Тобто ми верифікуємо суму, а далі вже за допомогою можливості «Дії» верифікується особистість заявника – його паспортні дані, ідентифікаційний код», – розповіла Рекрут.

Нагадаємо, у квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів та нарахованих відсотків під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення. Сьогодні застосунком «Дія» користуються понад 19,6 млн людей.

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