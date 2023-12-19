Чи можна оскаржити повістку, виписану з порушеннями – відповідь адвоката

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних чоловіків. Чимало експертів у галузі правознавства коментують правомірність того чи іншого способу вручення повістки.

Популярною і є думка про те, що отриману повістку можна оскаржити. Проте чи дійсно це так пояснив адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна, передає НСН.

Чи можна оскаржити повістку, виписану з порушеннями

“Якщо повістка не відповідає встановленій формі або порушено порядок її вручення чи навіть вручена неуповноваженими особами, маю констатувати, що це не є підставою для її оскарження”, – зауважив Антон Маринич.

Верховний Суд поставив крапку у можливості оскарження повісток, коли зазначив у своїй постанові: “Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок відповідно до Закону“. Це наведено у справі № 300/1263/22.

Зазначається, що повістка, яка була вручена військовозобов’язаному або призовнику, не є рішенням чи дією суб’єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, тому оскарження в суді не призведе до позитивного результату.

Зокрема, Верховний Суд визнав, що суди першої та апеляційної інстанції правомірно відмовили позивачу у відкритті провадження по справі, мотивуючи тим, що цей спір не належить до юрисдикції адміністративних судів та відсутні порушення прав позивача зі сторони державних органів.

Крім того, ВС визначив поняття “спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства” як таке, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

Тож, порушення встановленої форми повістки або порядку її вручення не підлягає судовому оскарженню.

Ба більше, якщо громадянину виписали повістку, він її підписав та отримав, це автоматично означає, що чоловік погодився з фактом вручення повістки, у який би спосіб це не відбулось.

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