Погода в Україні: чи чекати завтра українцям на потепління – синоптик

В Україні завтра, 14 січня, буде переважати волога погода зі снігом та мокрим снігом. Також в цей день очікується потепління.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко, передає НСН.
Погода в Україні: чи чекати завтра українцям на потепління
За її словами, завтра, 14 січня, температура повітря становитиме -3…+3 °С.
“Нестійка мінлива погода впливатиме на самопочуття — мігрені, некомфорт для гіпер- та гіпотоніків, хмарність впливатиме на настрій та працездатність, хочеться сонця та вітаміну Д”, — застерегла Діденко.
В Укргідрометцентрі додають, що завтра, 14 січня, температура повітря очікується така:
- вночі — -9…-7 °С;
- вдень — -2…0 °С.
Погода в Україні 15 та 16 січня
Синоптик додала, що в ці дні буде переважати тепла погода з рвучким вітром.
За інформацією Укргідрометцентру, середня температура повітря в Україні 15 січня становитиме:
- вночі — -6…-4 °С;
- вдень — -2…0 °С.
16 січня температура повітря складатиме:
- вночі — -6…-4 °С;
- вдень — -6…-4 °С;
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