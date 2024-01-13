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Погода в Україні: чи чекати завтра українцям на потепління – синоптик

Погода в Україні

В Україні завтра, 14 січня, буде переважати волога погода зі снігом та мокрим снігом. Також в цей день очікується потепління.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко, передає НСН.

Погода в Україні: чи чекати завтра українцям на потепління

За її словами, завтра, 14 січня, температура повітря становитиме -3…+3 °С.

“Нестійка мінлива погода впливатиме на самопочуття — мігрені, некомфорт для гіпер- та гіпотоніків, хмарність впливатиме на настрій та працездатність, хочеться сонця та вітаміну Д”, — застерегла Діденко.

Погода в Україні

Карта погоди. Джерело: Наталка Діденко

В Укргідрометцентрі додають, що завтра, 14 січня, температура повітря очікується така:

  • вночі — -9…-7 °С;
  • вдень — -2…0 °С.

Погода в Україні 15 та 16 січня

Синоптик додала, що в ці дні буде переважати тепла погода з рвучким вітром.

За інформацією Укргідрометцентру, середня температура повітря в Україні 15 січня становитиме:

  • вночі — -6…-4 °С;
  • вдень — -2…0 °С.

16 січня температура повітря складатиме:

  • вночі — -6…-4 °С;
  • вдень — -6…-4 °С;
Погода в Україні

Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

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