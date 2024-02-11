Чи можуть сільські голови вручати повістки під час війни: відповідь юриста

В Україні було прийнято рішення продовжити воєнний стан і мобілізацію на додаткові 90 днів, це означає, що військовозобов’язані продовжать отримувати повістки. Передає НСН.

Чи можуть сільські голови вручати повістки під час війни

За словами юриста Сергія Савинського, в останньому законопроекті щодо мобілізації внесено зміни у відносини сільських, селищних і міських рад у контексті вручення повісток. Законодавство тепер визнає, що ці ради не лише сприяють проведенню призову і веденню військового обліку, а й забезпечують цей процес.

“Очевидно, що тепер вони здійснюють більший вплив. Своєю чергою в законодавстві не прописано, що сільський голова виписує та роздає повістки. Такого не передбачено”, — пояснив Савинський.

Юрист підкреслив, що згідно з новим законопроєктом вручення повісток у місцевих органах самоврядування повинен відбуватися так:

органи самоврядування підтверджують чи спростовують, що в їхньому населеному пункті проживають певні особи;

якщо особа живе за адресою, працівник ради з поліцейським і працівником ТЦК їдуть за вказаною адресою та вручають повістку.

“Фактично це й так відбувається. Працівники сільських, селищних і міських рад будуть забезпечувати облік, щоб чітко визначити, хто з військовозобов’язаних проживає за фактичною адресою. Можливо, це трохи змінить свою форму виконання”, — зазначив Савинський.

Юрист підкреслив, що ця норма законопроєкту не дає очільникам місцевих рад права роздавати повістки. Якщо військовозобов’язаний нещодавно переїхав до населеного пункту, він повинен протягом семи днів стати на облік у місцевому ТЦК. У зворотному випадку це буде вважатися порушенням правил військового обліку. Тоді до порушника застосовують штраф розміром 850 гривень.

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