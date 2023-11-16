У Чорнобильській зоні зафіксували пухнастого хижака з китичками (фото)

У Чорнобильській зоні відчуження все частіше почали помічати неймовірно красивого пухнатого хижака з китичками. Ця тварина у деяких народів вважалась священною. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, передає НСН.

У Чорнобильській зоні зафіксували пухнастого хижака з китичками

“Рись. Так, в минулому столітті цей вид повністю зник з території Українського Полісся: фіксувались лише заходи окремих особин з рідкісних репродуктивних оселищ Білорусі. Тепер ось ми хвалимось новими й новими світлинами цього пухнатого хижака з китичками, популяція якого є цілком сталою на заповідній території”, – розповіли в пресслужбі.

Рись – рід хижих ссавців з родини котових. Рід містить 4 сучасні види, поширені в Євразії та Північній Америці. Вони характеризуються тим, що їхні вуха увінчані пучком чорного волосся, а тіла з коротким хвостом і довгими ногами.

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