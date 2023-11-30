Через Covid-19 у трьох областях України можуть ввести карантин – подробиці

В Україні зростає захворюваність на Covid-19. Тільки за останній тиждень хворих побільшало на 20%. Про це в ефірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає НСН.

Через Covid-19 у трьох областях України можуть ввести карантин

Лікар повідомив, що на території Україні зараз циркулюють 14 штамів Covid-19 й закликав вакцинуватися.

“Вакцинуватися потрібно, враховуючи те, що зараз ми бачимо суттєве погіршення ситуації з захворюваністю. Ми бачимо, що серед усіх хворих, 50% – це випадки госпіталізації. Вони реєструються й серед дітей”, – розповів санлікар.

За словами Кузіна, вже в трьох областях України перевищений епідемічний поріг. Йдеться про Тернопільську, Житомирську та Чернівецьку області. В цих регіонах можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Загалом з початку епідемічного сезону понад мільйон українців перехворіли на грип та Covid-19. За тиждень в середньому зараз лікарі госпіталізують 4200-4300 пацієнтів. Кузін наголосив, що це високі показники.

“Захворювання на Covid-19 зростає. За останній тиждень – на 20%. На жаль, зростає саме серед дітей. Також реєструється і випадки, які потребують як реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померли 56 людей, в тому числі одна дитина”, – заявив Ігор Кузін.

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