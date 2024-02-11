Буде аномально тепло: погода в Україні 12 лютого – Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 лютого очікується надзвичайно теплою, як для останнього місяця зими, і температура може сягнути +15 °C. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає НСН.

Буде аномально тепло: погода в Україні 12 лютого

12 лютого в Україні очікується переважно хмарна погода, інколи з проясненями. Очікуються опади у вигляді дощу в більшості західних та північних областей, тоді як на півдні та заході істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці у північних, східних та центральних регіонах буде густий туман та ожеледиця на дорогах, яка може спровокувати затори в містах. Пориви вітру здебільшого будуть південними, 7-12 м/с.

Температура повітря 12 лютого:

середня температура повітря вночі становитиме +2..+7 °C, а вдень +7…+12 °C;

у південних областях, переважно на узбережжі морів буде +6…+11 °C;

на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до +15 °C.

Синоптики попереджають українців про небезпечні погодні умови 12 лютого. Йдеться про густий туман, який накриє Україну в понеділок вранці. У північних, східних та більшості центральних областей видимість становитиме від 200 до 500 метрів. В Україні оголошено І рівень небезпечності.

“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях”, — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Також на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей 12 лютого очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.

“Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір’я!”, — наголосили синоптики.

Погода в Києві та області 12 лютого

На Київщині також буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів в регіоні не передбачається. Синоптики закликають водіїв бути обережними завтра через ожеледицю на дорогах. Пориви вітру будуть південними, 7-10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +2…+7 °C, а вдень +7…+12 °C.

У Києві очікується вночі +3…+5 °C, а вдень +8…+10 °C.

У столиці та області передбачається густий туман, через який видимість на дорогах знизиться від 500 до 200 метрів.

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