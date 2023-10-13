Арестович заявив, що піде в президенти та розкритикував Зеленського – подробиці

Ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься в парламент та на президентські вибори. Про це він розповів в інтерв’ю газеті Berliner Zeitung, передає НСН.

Арестович заявив, що піде в президенти та розкритикував Зеленського

Зокрема, Арестович заявив, що має політичні амбіції та вважає, що вибори в Україні потрібні через делегітимізацію.

Щобільше він переконаний, що нинішній президент України Володимир Зеленський має багато помилок та «нездатний правильно вести війну».

За словами ексрадника Банкової, ніхто не ризикує критикувати Зеленського через страх.

«Про це ніхто не говорить, бо це небезпечно. Знаєте, у нас в Україні є випадки, коли люди, які критикували владу, їдуть у Бахмут і там гинуть. Наразі не так просто конкурувати з президентом Зеленським», – заявив блогер.

Як зазначив Арестович, Україні «дуже потрібні вибори».

Нам дуже потрібні вибори. Люди повинні вирішити, чи дійсно їм потрібен цей хлопець, чи їм потрібен інший хлопець?

«Нам дуже потрібні вибори. Люди повинні вирішити, чи дійсно їм потрібен цей хлопець, чи їм потрібен інший хлопець?» – додав ексрадник Банкової.

Раніше ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вчергове розкритикував дії української влади, коментуючи загострення у стосунках між Україною та Польщею.

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