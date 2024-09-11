Нові дрони-бомбери “Чорна вдова” кодифікували та допустили до постачання у війська. Які переваги вони мають.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначається, новий дрон-бомбер дозволили постачати на озброєння української армії.

“Чорна вдова” – це безпілотник тактичного рівня дії. Оператори можуть застосовувати їх як вдень, так і вночі.

Багаторазовий дрон також може працювати у форматі ударного FPV. У Міноборони наголошують, що порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє його використовувати і у такому варіанті.

“Виконаний у форматі для одноразового використання коптер “Чорної вдови” бере на борт посилений заряд вибухівки”, – додають у відомстві.

ЗСУ отримають нові дрони-бомбери “Чорна вдова” – що про нього відомо

Зброя українського виробництва

Україна з початку повномасштабного вторгнення збільшила темпи виробництва зброї. Її виробляють не тільки на території України, але й за кордоном у співпраці з партнерами.

Українські виробники також розробляють нові види зброї. Зокрема, в Україні розробили морські дрони, які розвідники використовують для знищення російських кораблів та інших об’єктів у морі.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що українські дрони можуть вражати об’єкти у росії на відстані до 1800 км.

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