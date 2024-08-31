Боронячи Україну, загинув Чемпіон світу з кікбоксінгу – один із найтитулованіших українських спортсменів

Боронячи Україну, загинув Чемпіон світу з кікбоксінгу Роман Головатюк. Він був одним із найкращих і найтитулованіших українських спортсменів.

Про загибель Захисника повідомили у Спортивному комітеті України, передають «Новини України – НСН».

Боронячи Україну від російських окупантів, загинув відомий спортсмен, заслужений майстер спорту України Роман Головатюк., – йдеться у повідомленні

Зазначається, що у вересні йому мало б виповнитися 29, але життя героя забрала війна.

Роман родом з Хмельниччини, був одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

Загинув Чемпіон світу з кікбоксінгу

Роман гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар’єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України.

Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой. Країна втратила висококласного спортсмена, патріота. Рідні, близькі втратили справжнього друга, надійну опору. Прикро, що війна забирає найкращих. Вічна пам’ять і слава ГЕРОЮ! – йдеться у повідомленні

Ще новини України: “І ми побачили корабель”: Захисник Зміїного розповів про перші хвилини повномасштабної війни