Під час масованої атаки по Україні 26 серпня тривога у деяких окремих регіонах тривала понад 14 годин. Стало відомо, як довго БПлА можуть перебувати в повітрі з метою відволікання ППО.

Причино. Сьогоднішньої тривалої повітряної тривогиі є дрон типу Shahed-136.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Defence Express.

Зокрема, за даними Сил оборони, крейсерська швидкість Shahed-136 становить 180 км/год, а дальність польоту – 1500 кілометрів. З цього слідує, що дрон може перебувати у повітрі близько 8,5 годин.

Однак деякі західні джерела оцінюють дальність льоту “Шахедів” у 2500 кілометрів, що збільшує час польоту до 14 годин. Враховуючи відстань до контрольованого повітряного простору України (300 км при запуску з мису Чауда в окупованому Криму або 200 км з Приморсько-Ахтарська), дрон може маневрувати для відволікання ППО від 6,5 до 12,5 годин.

“Шахеди” для відволікання ППО – як довго безпілотники можуть перебувати в повітрі

Водночас, Росія може застосовувати для відволікання української протиповітряної оборони дрони типу “Гербера”. Ці дрони взагалі не несуть бойової частини та призначені для виконання ролі хибної цілі. Дальність та час у повітрі цих БПЛА наразі невідомий.

Масований обстріл України 26 серпня

Вранці, 26 серпня, окупанти завдали масованого удару по території України. За даними Повітряних силах, росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море.

Пізніше стало відомо, що російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по об’єктах критичної інфраструктури України. Було виявлено 236 засобів повітряного нападу противника.

Загалом в результаті протиповітряного бою було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних дронів.

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