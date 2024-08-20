В Тернополі перевищення вмісту хлору в повітрі в 4-10 разів: що робити мешканцям

В Тернополі зафіксували перевищення вмісту хлору в повітрі в 4-10 разів. Мешканцям радять не виходити на вулицю, а батьків просять за можливості забрати дітей з дитсадків. Терміново скликають комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє журналіст Укрінформ, який побував на брифінгу в ОВА, передають «Новини України – НСН».

На Тернопільщині виявили перевищення вмісту хлору в повітрі через пожежу на промисловому об’єкті внаслідок атаки РФ.

Про це повідомила генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук під час брифінгу в ОВА.

В Тернополі перевищення вмісту хлору в повітрі: що робити мешканцям

“При нормі 0,1 міліграма на метр кубічний є перевищення вмісту хлору від 0,4 до 1,01 міліграма на метр кубічний. Тобто від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривали перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість – застосовувати рекуператор. Вікна і двері – завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є в атмосферному повітрі, зв’язувався з водою і не потрапляв у приміщення. Також закликають обмежити купання у водоймах і перебування біля водних об’єктів”, – зазначила Чайчук

Працівникам дошкільних закладів рекомендують, щоб діти перебували у приміщеннях закладів. Батькам радять за можливості забирати дітей з дитсадків і залишати вдома до особливих рекомендацій.

Повідомляється, що терміново скликають комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Тим часом, у ДСНС інформують, що о 14:40 ліквідували пожежу на промисловому об’єкті, спричинену обстрілом РФ у Тернополі.

О 14:40 пожежу було ліквідовано, – йдеться у повідомленні

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