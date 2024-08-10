Військово-морські сили спільно з Головним управлінням розвідки атакували газову вишку із десятками окупантів у Чорному морі.

Військово-морські сили спільно з Головним управлінням розвідки атакували у Чорному морі газову вишку, на яку Росія напередодні звезла військових та обладнання.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, коментуючи поширене у мережі відео удару, передають “Новини України – НСН”.

ЗСУ атакували газову вишку із окупантами у Чорному морі (відео)

Він зазначив, що росіяни використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство.

“За пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було”, – зазначив Плетенчук.

Він також додав, що штатний функціонал платформа не виконувала.

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