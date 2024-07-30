Коли Росія може здійснити масовану атаку на Україну – прогноз від ВМС

Найближчим часом Росія може здійснити масовану комбіновану атаку на Україну. Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Наразі у морі перебувають усі три російські ракетоносії. Це може свідчити про підготовку росії здійснити атаку по Україні.

Про це розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передають “Новини України – НСН”.

Підготовка Росії до масованої атаки по території України

Плетенчук розповів, що військове керівництво України постійно готується до масованого обстрілу Росії, тим більше його вже давно не було.

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За його словами, зазвичай, збільшення кількості ракетоносіїв у морі може передувати комбінованому ворожому обстрілу.

“Є варіант, що це можуть бути в них і навчання, але навіть навчання в них закінчується практичними стрільбами.З усім тим, зараз можемо стверджувати, що усі три підводні носії ракет РФ перебувають у морі й можуть мати на борту сукупно до 12 боєприпасів. Якщо ж паралельно відбувається спорядження літаків крилатими ракетами — це означатиме підготовку масованого обстрілу”, — розповів речник ВМС.

Як ми розповідали раніше, Держприкордонслужба попереджає, що в ніч на 31 липня можливі затримки при перетині кордону.

Відомо, що починаючи з 23:00 30 липня 2024 року, Державна митна служба проведе технічні роботи з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовна тривалість робіт становитиме близько 6 годин.

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