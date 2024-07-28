У ВМС розповіла, як змінилася тактика росіян у морі. Окупанти замість надводних кораблів роблять ставку на підводні човни.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, передають “Новини України – НСН” з посиланням на РБК- Україна.

Речник зазначив, що зараз тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.

Тактика росіян у морі змінилася – ВМС розповіли подробиці

“Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу “Іскандер”. Вони шукають спосіб протидіяти”, – заявив Плетенчук.

Дмитро Плетенчук додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів – це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.

Спроби росіян окупувати море

РФ з початку війни не лише почала наземний наступ, але й фактично заблокувала Чорне та Азовське моря. Окупанти обстрілюють Україні з акваторії морів, використовуючи крилаті ракети “Калібр”.

Україні вдалося розблокувати судноплавство у Чорному морі. Цьому передувало багато операції Сил оборони зі знищення російських кораблів та звільнення острова Зміїний.

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