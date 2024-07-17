Скільки російських кораблів знищили ЗСУ – відповіли у ВМС

Українські військові знищили вже 28 російських кораблів, зокрема і підводний човен “Ростов-на-Дону”.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, передають “Новини України – НСН”.

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“Перелік морських суден ворога, які вдалося знищити українським військовим, досить великий. Так загальна цифра на сьогодні становить 28 одиниць”, – сказав Плетенчук.

Але, за словами речника, важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний.

“Серед знищених кораблів – три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших – “Аскольд” і “Циклон”, це й фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такі як: “Раптор”, “Серна”, “Тунець”, – додав речник ВМС.

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