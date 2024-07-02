Чому ЗСУ не вражають російські кораблі в Азовському морі – пояснення ВМС

Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, чому українські військові не вражають російські кораблі в Азовському морі.

Військові кораблі росіян не заходять у порти Азовського моря. Для перевезення вкрадених вантажів з території України вони використовують нібито цивільні судна.

Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук, передають «Новини України – НСН».

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За словами речника ВМС, у портах тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська окупанти перевантажують грабовані вантажі на «білий флот». Також вони бояться арешту суден, тому використовують такі, що не ходять в іноземні порти.

«Ми за цією ситуацією стежимо, вже були кейси, коли аналіз показував походження зерна. Це доволі нескладно, адже судна помітно з великої відстані, це не голка в копиці сіна», — сказав він.

Як додав Плетенчук, Україна не буде завдавати ударів по суднах, які начебто є цивільними, бо такі удари є порушенням міжнародного права.

«Почати треба з того, що Керченська протока взагалі закрита, і знаходиться вона в територіальних водах України. Це наша суверенна територія, ще в тому році ми зробили попередження про те, що закриваємо цю ділянку для судноплавства. На жаль, це досі порушується», — заявив Плетенчук.

Джерело: nv.ua.

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