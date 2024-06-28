Через чергові обстріли окупантів сталося знеструмлення у 4 областях України. У яких регіонах немає світла.

Через російські обстріли сталися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях.

Про це повідомли в Міністерстві енергетики, передають «Новини України-НСН».

За даними відомства, енергетики змогли заживити 19,5 тисячі абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії та технологічні порушення.

«Минулої доби (27 червня – ред.) для покриття потреб споживачів Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також аварійна допомога залучалась і сьогодні у нічні години», – наголосили у Міненерго.

Знеструмлення у 4 областях України через ворожі обстріли – перелік регіонів

Повідомляється, Відомо, що на поточну добу очікується імпорт електроенергії – 31 390 МВт*год. Експорту не передбачається.

«У Києві через технологічне порушення знеструмлювалися житлові будинки та установи у центральному районі. Їх усіх заживили», – розповіли у відомстві.

За даними енергетиків, у південному регіоні на високовольтній підстанції відключалося обладнання.

«Через це знеструмлювалися споживачі в Одеській та Миколаївській областях. Також знижував потужність об’єкт «зеленої» генерації. Причина – технологічне порушення, що сталося внаслідок загорання трави біля обладнання. Впродовж години всіх споживачів було заживлено», – повідомили у відомстві.

Крім того, за даними Міненерго, через негоду в Закарпатській області також знеструмлено 9 824 абоненти у 17 населених пунктах.

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