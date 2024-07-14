Зі 100 воює 10: офіцер просить не присилати на фронт насильно мобілізованих методом “бусифікації” від ТЦК

Прошинський озвучив свою думку щодо “бусифікації” – насильницької доставки військовозобов’язаних до ТЦК., передають “Новини України – НСН”

В ефірі телеканалу “Новини. Live” він підкреслив, що не проти мобілізації, але він проти того, щоб чоловіків, яких “запхали насильно в бус” привозили до бойових частин.

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“Можливо, з десяти одного ми зробимо воїна, а дев’ять напишуть відмовні, чи підуть здаватися, шукати якісь причини по лікарнях, йти надовго. Він у мене в штаті числиться, я на його місце іншого не візьму. Але і його немає на місці. Виходить, що нові не прибувають”, – пояснив він.

За словами Костянтина Прошинського зараз з мобілізації в частини надходить “повний треш” – люди з низьким рівнем підготовки та поганим станом здоров’я. Він вважає, що це відбувається через те, що на військово-лікарській комісії усіх визнають придатними.

У результаті ті, хто прибув до бойової частини після перевірки стану здоров’я, потрапляють до лікарень на обстеження, а інші просто не зможуть виконати бойові завдання з огляду на навантаження на передовий.

“Але він уже прийшов, нам його вже передали, військкомати вже відзвітували, галочку поставили, що вони… мобілізували 100 людей. Зі 100 реально воює умовно (це не точна цифра, природно) 10 осіб. 90 написали відмови і так далі тощо”, – додав Прошинський.

Джерело Хвиля

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