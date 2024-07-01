Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки призовного віку повинні оновити свої дані до 16 липня. В ЗСУ розповіли, скільки триває навчання мобілізованих українців.

В Україне триває набір військовозобов’язаних до армії для захисту країни. Громадяни проходять військово-лікарську комісію, і в разі визнання придатності до військової служби вирушають на підготовку.

Скільки нині триває таке навчання мобілізованих розповідають «Новини України – НСН».

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олекснадр Сирський заявив, що громадяни, які приходять до війська після мобілізації, “не потрапляють одразу на фронт”.

Водночас, за його словами, є “дуже спеціальні винятки”. Наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід. Переважна ж більшість мобілізованих громадян прибувають до навчальних військових частин та центрів.

Скільки триває навчання мобілізованих в Україні – пояснили в ЗСУ

“Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий 2024 року становила 84% від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності”, – повідомив Сирський.

Як сказав начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, термін навчання становить від одного місяця. Мобілізованих направляють до військових частин лише після навчання.

Минулого літа до Статуту внутрішньої служби ЗСУ було внесено зміну, згідно з якою командир зобов’язаний не допускати до боїв мобілізованих без бойового досвіду та тих, які не пройшли навчання. Контроль за дотриманням цієї норми покладено на самих командирів.

Начальник штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковник Віктор Люльчак розповів, що підготовка мобілізованих десантників триває 1−2 місяці.

Міноборони України повідомило, що терміни підготовки мобілізованих відповідають законодавству.

“Строки підготовки не змінюються. Все й надалі буде відбуватися відповідно до законодавства: Базова військова підготовка – 30 діб згідно закону України. Фахова підготовка залежно від військово-облікової спеціальності від 14 діб до 50 діб. Після цього ще колективна підготовка до 15 діб”, – розповіли у відомстві.

Джерело: Економічні Новини.

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