Життя після війни – які професії стануть популярними в Україні

Бійці ЗСУ та Сил територіальної оборони успішно борються з російськими військами, які вторглися до України у лютому. Тому є підстави вважати, що ворога проженуть із української землі. Які професії будуть потрібні в нашій країні після війни

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В соцмережах та на різноманітних форумах українці вже цікавляться питанням працевлаштування після закінчення війни. Які професії будуть найбільш потрібні?

Будівельники

Усі експерти сходяться на думці, що після війни в Україні різко зросте потреба у будівельниках. До цієї категорії можна віднести малярів, штукатурів, будівельників мостів та доріг, фахівців, що займаються реконструкцією будинків. Тобто йдеться про всі будівельні спеціальності.

Це зрозуміло, адже Україні доведеться відновлювати та будувати нові будинки, об’єкти інфраструктури, мости, заводи, підприємства. Внаслідок обстрілів російських окупантів тільки в одному Харкові пошкоджено або повністю зруйновано близько 800 житлових будинків. У масштабах усієї країни руйнування сіл та міст просто величезні.

Загалом, після війни Україна має перетворитися на одне велике будівництво. Держава обіцяє видавати громадянам компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло.

Менеджери з продажу

Експерти прогнозують, що після війни будуть затребувані менеджери з продажу будівельних матеріалів. Мається на увазі саме фахівця, який буде спеціалізовуватися на будівельних матеріалах. Цілком логічно, що під час відновлення міст, потрібні будуть не лише робочі руки, а й те, чим можна відновити: цегла, бетон, дерево та інші будматеріали, сантехніка, пластикові вікна тощо.

Психолог та психотерапевт

Війна проходить не лише по лінії фронту. Війна вже всередині кожного: на лінії фронту вона фізична, поза ним — вона психологічна. Велика кількість українців, що втратили свій дім, своїх рідних, а це рівнозначно для багатьох — сенс життя, потребуватимуть допомоги психолога, а також психотепапевта.

Після шоку на війні людям згодом приходить усвідомлення того, що сталося, відчай, заперечення тощо.

Поліцейський та медик

Ще дві професії, які українці вважають найзатребуванішими після війни — це поліцейський та медик. Більшість аргументують це тим, що кількість злочинів, мародерства та свавілля в країні зросте після війни. Тож потрібно, щоб хтось був на варті порядку в кожному куточку України. А затребуваність медичного працівника цілком зрозуміла.

Крім того, після закінчення війни будуть потрібні фахівці у сфері енергетики, IT-фахівці, спеціалісти з торгівлі в Інтернеті тощо.

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