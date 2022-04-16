Життя після війни в Україні: демографічна криза, втрати та повернення біженців

Україна після перемоги у війні зіштовхнеться з багатьма проблемами. Яким буде життя після війни для українців

Україна після перемоги у війні зіштовхнеться з масштабною демографічною кризою. Наразі оцінити можливі втрати науковці не беруться, проте цифри буду гнітючими. Для економічного зростання країні знадобляться всі українці, котрі виїхали під час війни за кордон. Водночас уряду доведеться провести велику роботу і створити стимули для зростання народжуваності.

Як відновити демографічну ситуацію після війни, від чого залежатиме майбутнє і що вже зараз може зробити уряд – про це NNS дізнався з матеріалу на сайті OBOZREVATEL.

Що буде після війни?

Про втрати

Демографи відмовляються озвучувати оцінки про те, як зміниться кількість українців після закінчення війни. Наразі це рівняння з трьома невідомими: немає чіткої інформації про втрати та міграцію на цю мить, немає даних про те, коли закінчиться війна, а також невідомо, що буде з економікою України після воєнних дій.

Дуже важливу роль відіграє тривалість бойових дій, зазначає демограф Людмила Слюсар. Одна ситуація, при якій війна закінчиться в травні, і інша – якщо продовжуватиметься, припустімо, рік. Чим довше вона триває, тим менше шансів на повернення біженців з-за кордону, тим більше прямих втрат (убитих мирних жителів та військових), тим складнішою буде економічна ситуація після.

Можна тільки сподіватися, що війна закінчиться найближчими тижнями, а економіку Україні допоможуть відновити західні країни за допомогою “плану Маршалла”. У такому разі можна розраховувати і на значне повернення мігрантів, і швидке зростання чисельності населення.

Ще одна проблема – в Україні з 2001 року не проводили перепис населення. Його відклали на 2023-й. Тому тепер дуже складно сказати, наприклад, скільки українців мешкало в Ірпені, Бучі, Маріуполі. Це також ускладнює оцінку кількості зниклих та депортованих у випадку з Маріуполем.

Про зростання смертності

Непрямі демографічні втрати від війни завжди істотніші. Порахувати, скільки українців не народиться через напад Росії, скільки назавжди виїде і скільки помре через неможливість отримати медичну допомогу, зараз неможливо. Точно можна стверджувати одне – смертність зростатиме і після закінчення війни, це закономірність.

“Досвід інших країн, які були в схожих ситуаціях, показує нам два важливі моменти. Смертність зростатиме через відсутність швидкого доступу до медичної допомоги, через відсутність вакцинації, планових оглядів. І, звичайно ж, усі ми живемо зараз на показники. Є і інший важливий фактор – економічна ситуація після війни”, – говорить старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

Наразі українці об’єднані спільною метою вижити та зберегти Україну, але найважча економічна ситуація та всі її наслідки відбуваються вже після війни, зазначає науковиця. І скільки українців виїжджатиме через страх опинитися в бідності, питання відкрите.

Тут також можна лише сподіватися на швидку реалізацію “плану Маршалла” і на те, що війна не затягнеться на роки, а закінчиться найближчими тижнями.

Про дії влади та бебі-бум

Немає чіткого алгоритму, який розроблено для покращення демографічної ситуації після війни, кажуть фахівці. Державі за участю профільних фахівців уже зараз варто було б зайнятися розробкою програм підтримки народжуваності.

“Як показує історія воєн, після закінчення завжди відбувається бум народжуваності. Це така природна закономірність”, – пояснює Слюсар. З фронту повертаються чоловіки, також ті пари, які до війни планували народження дитини, реалізують такі плани після її закінчення.

Влада може агітувати до зростання народжуваності, підвищувати виплати, наприклад, при народженні третьої дитини, але головне – створити інфраструктуру та відновити економіку. Молоді сім’ї в Україні не наважаться на другу та третю дитину, якщо в країні не буде можливості отримувати гідну зарплату, оформити дитину в садок (школу) неподалік дому тощо. Також гостро стоятиме питання житла для молодих сімей.

Використовуючи досвід інших країн, для подолання демографічної кризи Україна має:

якнайшвидше відновити та модернізувати соціальну інфраструктуру (школи, садки, транспорт);

створити умови бізнесу для швидкого відновлення ринку праці;

провести інформаційну роботу. Лідери різних країн особисто агітують заводити не менше трьох дітей на сім’ю та організовують інформаційні кампанії;

запровадити матеріальне заохочення та підтримку сімей. Виплати на дітей, посібник для багатодітних сімей, матеріальна допомога при народженні дитини та після досягнення певного віку.

Є ще один фактор, який неможливо передбачити – стабільний мир. “Багато чого залежатиме від “плану Маршалла”. Його реалізація добре впливатиме на демографічну ситуацію. Потрібні великі інвестиції в медицину, є травмовані люди. Дуже складно зараз щось прогнозувати. Як довго триватиме війна і чим вона закінчиться, складно передбачити. Дії Росії ніяк не пояснюються здоровою логікою. Потрібен стабільний мир, тоді люди зможуть знову планувати своє майбутнє”, – Слюсар.

Хто виїхав із України і чи повернуться додому?

Усього з України виїхало 4,6 млн людей, йдеться в даних ООН. Найбільше біженців із Києва та Харківської області (по 18,8%), зазначено в результатах опитування Центру Разумкова. 79,2% опитаних заявляють про те, що готові повернутися до України одразу після закінчення війни.

Також дослідження свідчить про те, що з країни в основному виїжджають молоді люди (найбільша вікова група від 30 до 39 років) та 76% із них мають вищу або незакінчену вищу освіту. Це працездатні, кваліфіковані українці, втрата яких у майбутньому може сповільнити відновлення економіки.

Варто обережно ставитися до оцінки кількості українців, які зараз планують повертатися додому, каже Ткаченко. Відповідаючи на запитання соціологів, українці часто керуються емоціями. Тобто це ймовірніше свідчить про патріотичний настрій та віру в майбутнє України.

“Що буде насправді, залежатиме від того, чим усе закінчиться. Поки що, хоча час і минає, ми не можемо зрозуміти, чим і коли закінчиться війна”, – підсумувала науковиця.

Майбутнє Україна залежить від кожного її громадянина. Від того, як поведуться біженці після закінчення війни, чи зможуть українці адаптуватися до економічних реалій, освоїти нові професії, збільшити свою ефективність, залежить і ситуація в країні. Побудувати державу з розвиненими ринками, без системної корупції та із захищеними правами можна лише об’єднавши зусилля.

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