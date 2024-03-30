30 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Шефіра та одну радницю, а також увільнив (відсторонив зі збереженням посади) ще чотирьох радників

Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента, розповідає НСН з посиланням на hromadske.

Так, Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також Альону Вербицьку з посади радниці — Уповноваженої президента України з питань забезпечення прав захисників України.

Водночас президент увільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов’язків Уповноваженої президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом).

А ще Зеленський увільнив Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка з посад позаштатних радників президента.

Окрім того, напередодні президент звільнив заступників керівника Офісу президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Причини звільнення нині невідомі. Новими заступницями Андрія Єрмака стали Ірина Мудра та Олена Ковальська.

Зеленський звільнив свого першого помічника Шефіра та кількох радників

Що відомо про звільнених радників?

Сергій Шефір, який відповідав за організацію щоденної роботи глави держави, раніше працював сценаристом і продюсером, директором «Студії Квартал-95». У вересні 2021 року на Шефіра здійснили замах, розслідування якого досі триває.

Альона Вербицька була першою на посаді Уповноваженої президента з питань забезпечення прав захисників, яку Зеленський заснував у 2021 році. До цього вона займалася правозахисною діяльністю в секторі безпеки і оборони. Також Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

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