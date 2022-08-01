Зарплати військових можуть зрости – за рахунок чого їх можуть збільшити

В Україні нещодавно було скасовано щомісячні виплати військовим, які вони отримували із попередніх місць роботи. Таким чином, вони втратили частину своїх зарплат. Але вже незабаром зарплати військових знову можуть зрости. За рахунок чого їх пропонують збільшити

Зарплати військових пропонують збільшити за рахунок скорочення виплат народним депутатам.

Таку пропозицію містить у собі електронна петиція, яка набрала на сайті президента потрібну кількість голосів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Петиція щодо підвищення зарплати військових з’явилась на сайті 8 липня і станом на 31 липня набрала 25 459 голосів. Автор петиції Ігор Осипенко пропонує підвищити виплати військовим за рахунок виплат, які передбачені для народних депутатів.

“Підняти заробітну плату військовослужбовцям ЗСУ з 30 000 грн. до 50 000 грн., а також із 100 000 грн. до 150 000 грн. за рахунок скасування та зняття всіх надбавок із народних депутатів України”, – пише автор петиції..

Зокрема, він пропонує позбавити депутатів надбавки у розмірі 100% посадового окладу, яка передбачена за інтенсивність праці. Він також вважає доцільним скасувати народним обранцям премії, які передбачені за їхній особистий внесок у результати роботи. Крім того, Ігор Осипенко вважає, що депутатів можна позбавити й допомоги на оздоровлення, яку вони щорічно отримують як бонус до своєї відпустки.

Відповідно до закону, петиція, яка набрала необхідну кількість голосів (потрібно 25 тисяч), має бути розглянута президентом та іншими представниками влади, і на неї мають відреагувати: задовольнити або дати обґрунтовану відмову.

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