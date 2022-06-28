В Україні можуть переглянути зарплати військових: від чого залежить рівень виплат

В Україні можуть переглянути зарплату військових. Рівень виплат залежатиме від стану економіки нашої країни

Зарплати військових в Україні можуть змінитися. Скорочувати їх не планують, але рівень зарплат залежатиме від рівня економіки в країні

Такі дві суперечливі тези висловив голова комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони Олександр Завітневіч. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Витрати на оборону країни з кожним днем ростуть. Причому ростуть не лише затрати на озброєння, але й на зарплату військових. Наразі їм на зарплату виділяється близько 40 мільйонів гривень щомісяця. До війни весь річний фонд зарплати військовослужбовців становив лише трохи більше, каже нардеп.

“Те, що ми зараз виплачуємо на місяць нашим військовослужбовцям, раніше ми платили майже за рік.Тому тут очевидно більше”, – поділився Завітневич.

Звісно, влада й надалі не має наміру економити на військових. Ніхто не скорочуватиме їм зарплату, запевнив нардеп. Однак не можна забувати, що рівень зарплат залежить від стану економіки країни.

“Ніхто не має на меті зниження, хотілось би підвищувати, але все залежить від загального стану економіки. Будемо проводити консультації з Кабінетом міністрів та Мінфіном щодо коштів”, – повідомив Завітневич, залишивши у своїх словах легку недомовленість.

Загалом, якщо дотримуватись його логіки, і якщо зарпоату військових поставлять у пряму залежність від стану втчизняної економіки, то не скоротити її буде неможливо. Адже економіка України поки що, на жаль, сповзає вниз.

Хоча, можливі варіанти у вигляді закордонної допомоги, яка йтиме на підтримку армії. І є ще один, менш привабливий варіант: знову увімкнути верстат і додрукувати стільки грошей, скільки буде потрібно. Але це фактично і означатиме скорочення зарплат, адже реальна вартість таких розтиражованих грошей уже буде не та.

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