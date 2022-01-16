Запорізький автозавод планує випускати модель Mercedes-Benz

Запорізький автозавод у 2022 році планує випустити першу партію нового автобуса ZAZ A09, створеного на шасі Mercedes-Benz. ЗАЗ у цьому напрямі активно співпрацює з компанією Mercedes-Benz

На даний момент відомо, що новий автобус ZAZ A09 у 2021 році отримав українську сертифікацію. Тобто, він практично готовий до серійного виробництва. Однак перед цим компанія Mercedes-Benz проведе аудит Запорізького автомобілебудівного заводу, щоб переконатися в дотриманні всіх своїх вимог. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Тільки якщо за результатами аудиту німецький автогігант не матиме жодних претензій до українського заводу, у Запоріжжі розпочнеться серійне виробництво автобуса на шасі Mercedes-Benz.

Раніше стало відомо, що Запорізький автозавод планує найближчими роками значно збільшити виробництво автомобілів. Зокрема, у Запоріжжі розраховують за кілька років щороку випускати по 10 тисяч машин.

Нагадаємо, що в Запоріжжі зараз із російських машинокомплектів випускають автомобілі Lada, купе-кросовер Renault Arkana, та дві моделі Kia.

Також Запорізький автомобілебудівний завод планує збільшити виробництво автобусів. Щоправда, конкретних цифр у цьому випадку не називалося.

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