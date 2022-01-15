ТОП-5 найпопулярніших марок вживаного авто у 2021 році

В Україні справжній бум на вживані авто. У 2021 року було придбано 517,4 тис. легкових автомобілів з пробігом. Це на 46% більше, ніж в 2020 році. Названі 5 найпопулярніших марок вживаного авто у минулому році

Як показує статистика, 83 з 100 легкових автомобілів, що у 2021 році проходили свою першу реєстрацію в Україні, були розмитнені машини з пробігом. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті mmr.net.ua.

Найпопулярнішою маркою серед ввезених вживаних авто залишається Volkswagen. За 12 місяців 2021 року 90,2 тис. автомобілів цієї німецької марки змінили своїх іноземних власників на українських.

На другому місці опинилися автомобілі марки Ford. Протягом 2021 року було зареєстровано майже 45 тисяч Фордів з пробігом.

Третє місце у французької марки Renault з результатом 42,9 тис. автомобілів.

Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат – 38,4 тис. машин.

Замикає топ-5 німецький Opel, у заліку якого 33,1 тис. українських реєстрацій.

Для порівняння: за минулий рік українські номери отримали 103,3 тис. нових легкових автомобілів, тобто у 5 разів менше, ніж вживаних.

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