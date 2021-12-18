На Запорізькому автозаводі будуть випускати новий кросовер від Renault

Французька марка Renault анонсувала випуск нового кросовера Austral. Не виключено, що збірку новинки налагодять в тому числі і на Запорізькому автозаводі (ЗАЗ).

Відбутися це може вже в наступному році. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Автотема.

На даний момент Renault Austral представлений на єдиному офіційному тизері. Там лише частково відображена задня панель кузова автомобіля. Над розташованою посередині назвою моделі видно частину нової фірмової емблеми бренду і фрагменти світлодіодним оптики.

Як повідомляється, довжина кузова нової моделі Renault складе 4.51 метра. У гамі французького виробника п’ятимісна новинка прийде на зміну кросоверу Kadjar і з’явиться на ринку вже в першому півріччі 2022-го.

Очікується, що Renault Austral оснастять електрифікованими силовими установками, включаючи плагін-гібридні модифікації, а в майбутньому планується поява повністю «батарейної» версії.

Інформація про вартість і варіанти виконання авто з’явиться напередодні старту продажів.

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