Колишній глава ЗСУ Залужний зробив заяву про війну в Україні. Він вважає, що технології стануть вирішальними.

На технологіях ґрунтуватиметься глобальна безпека майбутнього.

Про це заявив колишній глава ЗСУ Валерій Залужний у своєму виступі на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні. Передають “Новини України – НСН”.

Відомо, що на заході обговорювалися критичні питання безпеки, у тому числі виклики, пов’язані з російською агресією, та необхідність бути готовими протистояти їм надалі.

У своєму виступі Валерій Залужний зазначив, що війна, яка розпочалася у 2022 році, “абсолютно не схожа” на ту, яка велася з 2014 року.

Залужний зробив заяву про війну в Україні – технології стануть вирішальними

За його словами, головною проблемою стали нові форми застосування новітніх технологій. Залужний переконаний, що винахід нових способів застосування логічно призвів би до змін у структурі армії загалом.

“Сьогодні ми вже винайшли спосіб боротися і перемагати найсильніші армії XXI століття. Очевидно, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації”, – заявив Залужний.

Залужний зазначив, що війна України з Росією – це “ще не війна майбутнього”, це “війна перехідного періоду”.

“Але саме наша війна формує нові правила. Ми, українці, своєю кров’ю та жагою до перемоги формуємо нові моделі нової війни. Війни, яка стане війною майбутнього”, – сказав політик.

Залужний вважає, що технології стануть основою майбутньої глобальної безпеки.

Разом з тим, він переконаний, що на сьогодні з різних причин ні Україна, ні Росія не зможуть самостійно освоїти технології в найближчому майбутньому. Це означає, що єдиним виходом може бути збільшення кількості людських ресурсів.

“Сьогодні, як ніколи, саме в Україні знаходять способи виживання та створюють технології. Але зі зрозумілих причин вони не можуть масштабуватися. З іншого боку, наші партнери мають ресурси, але не мають прикладного та практичного поля для їх перевірки. Тільки разом ми зможемо ефективно використовувати ресурс…” – сказав Залужний.

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