Залізничні квитки від Укрзалізниця знову стали доступні через Приват24

Тепер знову стало можливим купувати залізничні квитки онлайн, а також за допомогою терміналів та у відділеннях банку

Залізничні квитки знову стали доступні через Приват24 та інші канали продажів Приватбанку.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україні.

‘Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші зручні канали продажів Приватбанку. З сьогоднішнього дня можна знову зручно купувати квитки на поїзд онлайн до Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь-якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку ‘, – зповідомляє прес-служба банківської установи.

Раніше Укрзалізниця з міркувань безпеки ухвалила рішення тимчасово обмежити продаж залізничних квитків.

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