В Україні функціонують численні організації й ініціативи, які забезпечують захист прав дитини. У Мінреінтеграції розповіли, куди звернутись за допомогою

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зараз в Україні спостерігається багато випадків дискримінації прав людини й дитини, однак існують організації та ініціативи, що забезпечують права та захист наймолодших українців.

Куди звернутись за допомогою

Добірку таких організацій зібрала Українська мережа за права дитини.

Благодійний фонд “Голоси дітей”

Фахівці надають юридичну підтримку родинам з дітьми, які постраждали від війни. Телефон гарячої лінії: 0 800 210 106.

Міжнародна благодійна організація “Партнерство “Кожній дитині”

Консультують прийомні сім’ї, опікунів, патронатних батьків, а також вихованців інституційних закладів. Телефон гарячої лінії: (050) 330-51-79.

Захист прав дитини – список організацій, які надають юридичну допомогу

Всеукраїнська громадська організація “Магнолія”

Спеціалізуються на пошуку зниклих безвісти дітей, а також допомагають шукати родичів дитини, яка залишилася сиротою. Телефон гарячої лінії: 0 800 504 042.

Міжнародна благодійна організація “Благодійний фонд “СОС Дитячі Містечка”

Допомагають одиноким матерям, родинам ВПО, прийомним сім’ям, дітям з інвалідністю й тим, хто постраждав від війни. Телефон гарячої лінії: (095) 790-13-72.

Мережа центрів безоплатної правничої допомоги

Надають безоплатну консультацію родинам із низьким доходом і внутрішньо переміщеним особам. Телефони гарячої лінії: 0 800 213 103 (у будні з 08:00 до 18:00), (067) 721-31-03 (для звернень в Telegram).

Благодійний фонд “Право на захист”

Пропонують допомогу щодо питань внутрішнього переміщення та соціальних виплат. Телефони гарячої лінії: (099) 507-50-90, (068) 507-50-90, (093) 507-50-90 (у будні з 09:00 до 18:00).

Як відомо, 1 вересня український президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде запущено новий освітній застосунок “Мрія”. За допомогою нього буде спрощено освітній для дітей та покращено комунікацію між батьками та вчителями.

Крім того, днями міністр освіти й науки заявив, що МОН планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл.

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