Українки можуть отримати грошову допомогу від благодійників. Для цього потрібно подати відповідну заяву.

НСН з посиланням на сайт zayava.info розповість, де реєструватися для отримання допомоги.

Починаючи з 2014 року благодійний фонд «Моя мама» надає фінансову допомогу жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок російської агресії.

Аби отримати допомогу від фонду потрібно надіслати заяву та мати чинну картку ПриватБанку.

Кому допомагає фонд «Моя мама»

Грошова допомога передбачена для жінок:

житло яких було пошкоджено або знищено через війну;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу у ЗСУ, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти яких загинули на території активних бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Як жінкам отримати грошову допомогу

Українкам, які належать до згаданих категорій треба заповнити заявку за цим посиланням.

У формі реєстрації слід зазначити таку інформацію:

e-mail;

чи маєте Ви громадянство України;

чи маєте картку ПриватБанку;

контактний номер телефону;

посилання на вашу сторінку у Facebook, Instagram та/або Linkedin (за наявності);

де Ви мешкаєте зараз (Україна, тимчасово окупована територія, Польща тощо);

чи маєте можливість отримати бандероль через кур’єрську службу;

прізвище та ім’я;

адреса реєстрації місця проживання;

чи є у Вас діти, якщо так, їхній вік тощо;

інформація про роботу та житло;

чи є у Вас на утриманні інші люди;

додайте фотографію себе з дітьми;

коротко опишіть вашу історію.

Після обробки заявки та у разі позитивного рішення фонд зв’яжеться із заявницею і жінці видадуть платіжну картку, якою вона зможе розраховуватися за визначений фондом перелік товарів.

Обов’язковою умовою на отримання допомоги є згода на обробку персональних даних.

На що можна і не можна витрачати кошти

Жінка зобов’язана використовувати видану картку виключно для безготівкової форми розрахунків. З благодійної картки не можна зняти готівку чи придбати товари, які не передбачені переліком фонду.

За умовами фонду, картку не можна використати для придбання алкогольних напоїв, сигарет чи для оплати участі в азартних іграх.

Також жінка не може передавати банківську картку, надану фондом, іншим особам, а також повідомляти інформацію про паролі, коди доступу, секретні коди, СVV-код тощо цієї банківської картки третім особам.

Після користування карткою, жінка зобов’язана надавати фонду інформацію про факт цільового використання благодійної допомоги, надаючи фонду копії чеків, виданих відповідними закладами торгівлі.

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