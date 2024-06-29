У двох областях України загинули енергетики під час виконання робіт. Через обстріл шахти під землею залишаються 73 працівники. Яка ситуація в енергосистемі 29 червня?

Житомирській та Харківській областях під час виконання робіт загинули двоє енергетиків; на Донеччині через обстріл шахти під землею залишалися 73 працівники.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Міненерго.

Повідомляється, що минулої доби для часткового покриття дефіциту електроенергії Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.

Сьогодні, 29 червня, графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

Як відомо, основною причиною обмежень є атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.

«Звертаємося до споживачів з проханням у ті години, коли є електроенергія, споживати її відповідально. Це посилить стійкість енергосистеми», – наголосили в Міненерго.

Загинули енергетики, під землею залишаються 73 шахтаря – ситуація в енергосистемі 29 червня

Надзвичайні ситуації

У Житомирській та Харківській областях під час обслуговування електромереж загинули працівники обленерго.

На Житомирщині – 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії.

У Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж. Лікарі швидкої допомоги констатували його смерть.

Які наслідки ворожих обстрілів

На Донеччині через обстріл було пошкоджено повітряну лінію оператора системи розподілу. Відключилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта. У той момент у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Всіх споживачів заживили.

У Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайдено металеву кулю діаметром 15 см – фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101. Працівники ДСНС вивезли боєприпас за територію підстанції.

У Чернігівській області сьогодні вночі через обстріл одномоментно знеструмилися 413 абонентів у 6 населених пунктах.

Стан енергосистеми

У Черкаській області з технологічних причин на одній з підстанцій обленерго відключалося обладнання. У результаті знеструмилися побутові та промислові споживачі у двох районах. Усіх споживачів заживлено.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 35 203 МВт*год. Експорту не передбачається.

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