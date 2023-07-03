Загальна мобілізація – хто має право розшукувати ухилянтів розповів адвокат (відео)

В Україні продовжується загальна мобілізація. Але є люди, які ухиляються від служби в армії. Адвокат розповів, хто має право розшукувати ухилянтів

Адвокат Роман Сімутін у своєму новому відео розповів, хто займається розшуком ухилянтів в Україні, інформує НСН.

Які законні підстави для розшуку

Правозахисник запевняє, що внесення даних призовника про розшук до інформаційно-пошукової системи МВС “Армор” – це повна профанація.

“Уявіть, щоб хтось за якихось обставин звернувся до поліції й попросив оголосити когось у розшук. Йому відповіли б: “Ти хворий? Хочеш, щоб мене посадили? Де законні підстави: ухвала слідчого про оголошення в розшук, ухвалу суду про затримання тощо?” – пише адвокат.

Зараз вносяться до бази лише на підставі звернення ТЦК про доставку. Не затримання, а саме доставку, яка передбачає виключно добровільність, а поліція ставить позначку як розшук.

Роман зазначає, що розшукувати мають справжніх ухилянтів, які справді відмовилися від повістки або не з’явилися, а не будь-кого, чиї ПІБ впишуть до того звернення про доставку.

Хто може затримувати ухилянтів?

Адвокат запевняє, що навіть співробітники поліції не мають достатніх повноважень, вас затримати за статтями 210, 210-1 КУпАП.

Зазначені статті не становлять загрози для оточуючих та не вимагають негайного припинення правопорушення шляхом затримання, застосування фізичної сили та доставкою у відділення.

Саме тому поліція і викликає ТЦК, бо вже втомилася відписуватись за незаконні затримання.

“Повторюся, станом на сьогодні жодних правових підстав для затримання, а особливо для застосування сили та спецзасобів, структура ТЦК не має, тому що її офіційно не уповноважили для таких дій”, – каже Сімутін.

Що робити, якщо вас затримали?

Нічого не підписувати, не надавати свої дані та мовчати. А одразу після звільнення – йти до прокуратури та писати заяву про незаконне затримання та позбавлення волі.

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