За що військового можуть позбавити премії під час воєнного стану

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні оголошені загальна мобілізація та воєнний стан. Військовим, які боронять нашу країну, призначається щомісячний посадовий оклад, надбавки, доплати та премії, виплати за участь у бойових діях та/або перебування у полоні, оточенні. У яких випадках військового можуть позбавити премії

Юрист Костянтин Грітчин розповів, у яких випадках військового можуть позбавити премії. Про це повідомляє NNS

Згідно розділу 16 «Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», командири (начальники) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України мають право щомісяця здійснювати преміювання військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати служби.

Розмір щомісячної премії, але не менше десяти відсотків посадового окладу, встановлює Міністр оборони України для відповідних категорій військовослужбовців виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України, та особливостей проходження військової служби.

Виплата щомісячної премії військовослужбовцям здійснюється на підставі наказу командира військової частини, який видається до п’ятого числа місяця, наступного за місяцем преміювання, з урахуванням військової дисципліни, наявності дисциплінарних стягнень, показників виконання службових обов’язків.

У разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення (догани), оголошеного письмовим наказом (розпорядженням) командира військової частини (керівника органу військового управління) премія виплачується у розмірі 90 % встановленого розміру щомісячної премії.

Командир військової частини здійснює преміювання у зазначених розмірах за календарний місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром (за винятком випадків, коли таке стягнення знято встановленим порядком у цьому самому місяці).

Військовослужбовцям щомісячні премії не виплачуються в таких випадках:

за невихід на службу (навчання) без поважних причин – за місяць, у якому здійснено таке порушення;

за вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння) – за місяць, у якому здійснено таке порушення;

у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання – за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;

у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, – за місяць, у якому така постанова надійшла до військової частини;

у разі накладення на військовослужбовця в календарному місяці більше трьох дисциплінарних стягнень, крім дисциплінарного стягнення “зауваження”, – за місяць, у якому накладено дисциплінарні стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;

у разі відрахування з ад’юнктури або докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти або науково-дослідної установи через невиконання індивідуального навчального плану (індивідуального плану наукової роботи) або недисциплінованість – за місяць, у якому було здійснено відрахування;

у разі неуспішного закінчення ад’юнктури або докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти або науково-дослідної установи – за місяць, у якому закінчилося навчання;

у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем – з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення;

у разі порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків, – за місяць, у якому видано наказ про притягнення до матеріальної відповідальності;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, чи злочинів – за місяць, у якому сталася аварія, подія, пов’язана із загибеллю людей.

Забороняється не виплачувати премію військовослужбовцям або зменшувати її розмір протягом кількох місяців за одне й те саме допущене порушення.

Виключений з військового обліку під час воєнного стану – що це означає