За яких умов можна працювати дистанційно в Україні: стосується не всіх

В Україні можна навчатися та працювати дистанційно ще з часів епідемії коронавірусу. Після того, як активна фаза поширення захворювання завершилася, віддалений формат роботи залишився, тому що це в багатьох аспектах зручно

Кому насправді дозволено працювати дистанційно в Україні, розповіли на сайті Держпраці, повідомляє НСН.

Яка робота може бути виконана дистанційно

Наразі законодавство не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Таким чином роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.

Проте очевидно, що якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати лише на території підприємства. Тобто та робота, яка потребує присутність людини на робочому місці, не може бути виконана дистанційно.

Проте інші види завдань дозволяють роботодавцю перевести співробітників на дистанційний формат роботи.

За яких умов ви можете працювати дистанційно

Крім вище перерахованих умов дистанційної роботи, можуть бути й інші обставини для цього. Закон дозволяє перевести:

вагітних жінок

працівників, які мають дитину віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями)

працівників, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю

батьків чи опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації (перехід здійснюється тимчасово – на два місяці)

Як організувати ефективну роботу вдома

Створіть собі домашній офіс із робочим місцем і всіма необхідними речами.

Працюйте за графіком, щоб залишався час на відпочинок.

Зробіть власний ранковий ритуал, який будете робити перед початком робочого дня.

Не забувайте про перерви під час роботи. Це може бути одна велика обідня перерва або ж кілька менших протягом робочого дня.

Обов’язково ходіть гуляти. Це буде корисно для зміни обстановки та відпочинку мозку.

Спілкуйтеся з колегами, щоб підтримувати зв’язок.

Відвідуйте офлайн зустрічі.

Дбайте про своє харчування, адже саме на “дистанційці” про це часто забувають.

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