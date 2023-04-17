За які медичні послуги українцям не треба платити – пояснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які медичні послуги українці можуть отримати безкоштовно
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про те, що українці мають право на отримання певних медичних послуг безкоштовно.
Про це розповідає НСН з посиланням на МОЗ.
За даними МОЗ, кожен українець може позкоштовно отримати такі види медичних послуг:
- екстренна медична допомога;
- первинна медична допомога;
- спеціалізована медична допомога;
- паліативна медична допомога;
- реабілітація у сфері охорони здоров’я;
- медична допомога дітям до 16 років;
- медична допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
- вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
- програма “Доступні ліки”.
Деякі медичні послуги українці можуть отримати безкоштовно
Крім того, до безоплатних медичних послуг відносяться базові аналізи:
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- загальний аналіз сечі;
- рівень глюкози у крові;
- загальний аналіз холестерину;
- тест на вагітність;
- тест на ВІЛ;
- тест на вірусні гепатити;
- тест на тропонін;
- тест на COVID-19.
Якщо у лікарні вас намагаються запевнити, що, наприклад, за аналізи потрібно платити, а безоплатні аналізи лише у вашій лікарні за місцем проживання, то варто написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я або подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ, або подзвонити за безоплатним номером 16-77.
Ще новини України: Названо хворобу, від якої найчастіше помирають українці