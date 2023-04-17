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Тег:
Здоров`я

За які медичні послуги українцям не треба платити – пояснення МОЗ

Журналіст
За які медичні послуги українцям не треба платити – пояснення МОЗ
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У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які медичні послуги українці можуть отримати безкоштовно

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про те, що українці мають право на отримання певних медичних послуг безкоштовно.

Про це розповідає НСН з посиланням на МОЗ.

За даними МОЗ, кожен українець може позкоштовно отримати такі види медичних послуг:

  • екстренна медична допомога;
  • первинна медична допомога;
  • спеціалізована медична допомога;
  • паліативна медична допомога;
  • реабілітація у сфері охорони здоров’я;
  • медична допомога дітям до 16 років;
  • медична допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
  • програма “Доступні ліки”.

Деякі медичні послуги українці можуть отримати безкоштовно

За які медичні послуги українцям не треба платити – пояснення МОЗ

Крім того, до безоплатних медичних послуг відносяться базові аналізи:

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • рівень глюкози у крові;
  • загальний аналіз холестерину;
  • тест на вагітність;
  • тест на ВІЛ;
  • тест на вірусні гепатити;
  • тест на тропонін;
  • тест на COVID-19.

Якщо у лікарні вас намагаються запевнити, що, наприклад, за аналізи потрібно платити, а безоплатні аналізи лише у вашій лікарні за місцем проживання, то варто написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я або подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ, або подзвонити за безоплатним номером 16-77.

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