За які медичні послуги українцям не треба платити – пояснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які медичні послуги українці можуть отримати безкоштовно

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про те, що українці мають право на отримання певних медичних послуг безкоштовно.

Про це розповідає НСН з посиланням на МОЗ.

За даними МОЗ, кожен українець може позкоштовно отримати такі види медичних послуг:

екстренна медична допомога;

первинна медична допомога;

спеціалізована медична допомога;

паліативна медична допомога;

реабілітація у сфері охорони здоров’я;

медична допомога дітям до 16 років;

медична допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;

програма “Доступні ліки”.

Деякі медичні послуги українці можуть отримати безкоштовно

Крім того, до безоплатних медичних послуг відносяться базові аналізи:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

рівень глюкози у крові;

загальний аналіз холестерину;

тест на вагітність;

тест на ВІЛ;

тест на вірусні гепатити;

тест на тропонін;

тест на COVID-19.

Якщо у лікарні вас намагаються запевнити, що, наприклад, за аналізи потрібно платити, а безоплатні аналізи лише у вашій лікарні за місцем проживання, то варто написати скаргу до Департаменту охорони здоров’я або подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ, або подзвонити за безоплатним номером 16-77.

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