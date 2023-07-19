5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

4
Тег:
Cуспільство
4

За які аналізи вагітні не повинні платити – в НСЗУ озвучили перелік

Журналіст
За які аналізи вагітні не повинні платити – в НСЗУ озвучили перелік
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Під час вагітності жінці доводиться пройти чимало обстежень. Тому варто знати, за які аналізи вагітні не повинні платити

Про це повідомляє Національна служба здоров’я України у Telegram, інформує НСН.

Які аналізи безкоштовні

Аналізи на такі інфекції та віруси як – гепатит, ВІЛ, сифіліс, цитомегаловірус, хламідіоз, гонорея, трихомоніаз, стрептокок групи В – безкоштовні та передбачені пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”.

Зокрема, за направленням гінеколога пацієнтка може пройти ці та інші обстеження безоплатно. Однак, це можна зробити лише в тому медичному закладі, де жінка власне й спостерігає вагітність.

Фахівці кажуть, що проведення необхідних лабораторних досліджень у тому ж медичному закладі, де пацієнтка спостерігає вагітність, покривається Програмою медичних гарантій.

Важливо, якщо в жіночій консультації чи іншому медичному закладі, який має договір з НСЗУ, відмовляють у безоплатних обстеженнях чи направляють до приватної лабораторії за кошти пацієнтки – необхідно залишити скаргу НСЗУ.

За які аналізи вагітні не повинні платити

За які аналізи вагітні не повинні платити – перелік

Чи повинна вагітна платити за УЗД

Вагітна не має платити за призначені лікарем ультразвукове дослідження.

В межах пакета передбачено ультразвукове дослідження, а саме: УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії, трансвагінальна ультразвукова цервікометрія, УЗД внутрішніх органів.

Тому призначені гінекологом УЗД для вагітної є безоплатними.

Якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її в стаціонар. Там пацієнтка отримає усю необхідну медичну допомогу, в тому числі УЗД за призначенням, також безоплатно в рамках стаціонарного пакета.

Вакцинація під час вагітності

Під час вагітності жінка має дбати не лише про власне здоров’я, а й про здоров’я майбутньої дитини. Від деяких хвороб можна захиститися завдяки вакцинації:

  • Дифтерія і правець – щеплення слід повторювати кожні 10 років. Вакцинація під час вагітності забезпечить імунітет проти правця мамі і дитині
  • COVID-19 може мати тяжкі наслідки для вагітної та дитини. Вакцинація рекомендована на будь-якому терміні вагітності та є безоплатною
  • Вагітним можуть зробити екстрену вакцинацію. Якщо жінку вкусила тварина – показаний курс щеплень антирабічною вакциною
  • Вагітні мають підвищений ризик тяжкого перебігу грипу. Щеплення рекомендоване вагітним та жінкам, які планують вагітність. Вакцину можна придбати власним коштом і вакцинуватися в сімейного лікаря

Ще новини України: Медогляд школярів – яких лікарів потрібно пройти і як це зробити

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×