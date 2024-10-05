Тариф на світло в Україні з 1 жовтня знизився для певної категорії споживачів. Про кого йдеться.

Йдеться про тих, хто використовує електрику для опалення.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на постанову Кабміну № 632.

Зазначимо, що з 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривень.

Проте з 1 жовтня 2024 року на опалювальний період для тих, хто має електричне опалення, діє тариф 2,64 гривень за кВт*год. Причому лише на перші 2 000 кВт*год на місяць.

Відповідно до постанови, така ціна та градація діятиме до 30 квітня 2025 року.

З 1 жовтня тариф на світло змінився – хто платитиме менше

Хто ще може платити за електроенергію менше

На електриці можуть заощаджувати ті українці, які мають двозонний лічильник. У такому разі з 07:00 до 23:00 кожен кіловат коштує 4,32 гривень, а вночі – з 23:00 до 07:00 – 2,16 гривень.

Якщо встановлено тризонний лічильник, відповідно діють три тарифи. Нічний з 23:00 до 07:00 – 1,728 гривень, напівпіковий з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 – 4,34 гривень, піковий з 08: 00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривень.

Яким буде тариф на світло у 2025 році

Цього тижня у ЗМІ з посиланням на коментарі експертів з’явилася інформація, що наступного року тариф на світло для населення може значно зрости. Однак у компанії Yasno закликали не довіряти чуткам.

Підвищення цін на комунальні послуги перебуває виключно у компетенції Кабінету Міністрів. Поки жодних повідомлень про це не було. Нинішній тариф діятиме (як мінімум) до квітня 2025 року включно.

В той же час, швидше за все, з листопада електрика подорожчає для бізнесу.

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