З 1 жовтня вартість доставки газу потрібно буде розраховувати по-новому. Скільки доведеться платити та від чого це залежить.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Газмережі”.

Тариф на розподіл газу, який встановив регулятор для операторів газорозподільних станцій, буде незмінним, проте суми в платіжках можуть змінитися.

Річ у тому, що вартість доставки газу залежить від річного обсягу споживання – з 1 жовтня до 30 вересня.

Тому з жовтня тариф на доставку газу для кожного окремого домогосподарства розраховується так: загальний обсяг споживання газу за весь газовий рік множиться на тариф для конкретного регіону та ділиться на 12 місяців.

Вартість доставки газу з 1 жовтня зміниться: у “Газмережі” зробили важливе попередження

Таким чином встановлюється вартість доставки газу на наступний рік.

Тому в “Газмережах” наголошують на важливості своєчасного передання показань газового лічильника за жовтень, щоб доставка газу була розрахована правильно, а споживач не переплачував.

Також варто пам’ятати, що навіть у разі нульового споживання платити за доставку блакитного палива все одно доведеться, оскільки є мінімальна обов’язкова плата.

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