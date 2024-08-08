В Україні з 1 серпня кардинально змінили правила зарахування та переведення дітей у школи.

Процеси зарахування та переведення дітей у школи стали повністю автоматизованими і відбуватимуться виключно з використанням онлайн-сервісів.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Набув чинності відповідний наказ Міністерства освіти та науки України. Зарахування дітей у школи, переведення з однієї до іншої або відрахування проводиться засобами порталу “Дія” або за допомогою програмно-апаратного комплексу АІКОМ.

Заяву про зарахування учня до школи може подати один з батьків або повнолітня особа двома способами: особисто чи електронною поштою, факсом, іншими засобами онлайн-зв’язку у школу або в електронній формі з використанням онлайн-сервісів чи АІКОМ.

З 1 серпня кардинально змінили правила зарахування та переведення дітей у школи – що відомо

Накази керівника закладу освіти про зарахування, переведення, відрахування дітей формуються автоматично в електронній формі через АІКОМ. Усі заклади мають визначити відповідальних працівників, які забезпечуватимуть організацію процесів у віддаленому режимі.

З нового навчального року непотрібні довідки із закладів освіти про можливість та факт зарахування/незарахування школярів.

Достовірність документів, наданих до закладу освіти, автоматично перевіряють засобами АІКОМ. Зокрема йдеться про документи, які підтверджують перебування на території обслуговування або місце проживання.

Запровадження автоматизованої системи зарахування, переведення та відрахування дітей у школи є важливим кроком до модернізації освітньої системи у нашій державі. Це має підвищити ефективність роботи навчальних закладів та спростити процедури для батьків.

З нового навчального року школи навчатимуться за новою стратегією, яку розробив уряд для повернення учнів до навчання в режимі офлайн.

Ще новини України: Коли розпочнеться навчальний рік 2024/2025 — розроблено проект постанови