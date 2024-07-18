Міністерство освіти та науки України розробило проєкт постанови, згідно якої буде визначено коли розпочнеться навчальний рік 2024/2025..

Про це йдеться у відповіді МОН на запит hromadske, передають “Новини України – НСН”

У разі затвердження постанови її мають дотримуватися всі школи України, а місцеві органи самоврядування за потреби — привести власні рішення про початок навчального року у відповідність до документа.

Станом на 9 липня проєкт постанови погодили без зауважень міністерства фінансів, цифрової трансформації та економіки. Документ перебував на експертизі в Міністерстві юстиції, а також у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Після висновку Мін’юсту проєкт акта повинні будуть передати на розгляд Кабінету Міністрів.

Коли розпочнеться навчальний рік 2024/2025 — розроблено проект постанови

Чи розпочнеться навчальний рік раніше?

У травні Міністерство освіти та науки опублікувало рекомендації щодо підготовки до нового навчального року.

Зокрема, у МОН радили розпочати у закладах вищої та фахової передвищої освіти 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року, якщо це можливо. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.

Також пропонували використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.

Водночас міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявляв, що школам, на відміну від університетів та закладів професійної технічної освіти, Міністрество освіти і науки не рекомендувало розпочинати навчальний рік раніше. Тобто школярі зможуть розпочати навчання, як і зазвичай, у вересні.

У Львові навчання у школах вирішили розпочати 19 серпня, аби на тлі відключень електроенергії гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік.

Натомість освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснював, що наразі правових підстав розпочинати новий рік раніше 1 вересня немає.

За його словами, це рішення порушить плани батьків і учнів, а крім того скоротить відпустки педагогам. Водночас працівник має надати згоду для відкликання його з відпустки. Початок навчального року під ці причини не підпадає. Тобто відкликаня педагогів з відпустки раніше — це порушення трудового законодавства.

Ще новини України: Навчальний рік у серпні розпочнеться у деяких містах України: список