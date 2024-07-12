У МОН пояснили інформацію щодо скасування дистанційного навчання для ВПО і учнів з ТОТ. У Міністерстві освіти та науки пояснили нещодавній наказ №850. Розповідаємо про це детальніше.

Зазначимо, що нещодавно у мережі почали з’являтися повідомлення про проєкт наказу № 850 “Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні”.

Повідомлялося, що цей документ має на меті скасувати дистанційну форму навчання для дітей ВПО та учнів тимчасово окупованих територій.

На сайті Кабміну створили петицію з проханням скасувати ухвалення наказу № 850. Вона набрала потрібні 25 000 голосів всього за два дні.

Тим часом у МОН дали роз’яснення.

Інформацію оприлюднило сьогодні Мінреінтеграції, передають «Новини України – НСН».

Скасування дистанційного навчання для ВПО і учнів з ТОТ: наказ допрацюють

Зазначається, що наказ МОН щодо загальної середньої освіти допрацюють з метою врахування потреб учнів на ТОТ.

Йдеться про наказ від 13 червня 2024 року № 850 «Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні».

Таке рішення було ухвалено на спеціальній нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук за участі Міністра освіти і науки Оксена Лісового, народних депутатів і представників громадських організацій.

Одне з ключових положень наказу передбачало, що основною формою здобуття загальної середньої освіти має бути очна (денна) форма.

Однак учасники наради наголосили, що необхідно передбачити дистанційну форму навчання для учнів із ТОТ.

Зокрема, було запропоновано надати можливість для релокованих закладів освіти з ТОТ відкривати дистанційні класи для учнів із ТОТ.

За результатами наради було вирішено створити робочу групу для напрацювання нового проєкту наказу. У документі буде врахована реальна ситуація на тимчасово окупованих і прифронтових територіях, а також освітні потреби дітей з-поміж ВПО.

Положення нового наказу матимуть на меті зберегти доступ дітей із ТОТ до української системи освіти.

Крім того, документ буде спрямований на збереження кадрового складу вчителів. Адже досить багато освітян працюють у школах, де учні здобувають освіту за дистанційною формою. Будуть враховані й інші пропозиції, озвучені під час наради.

До робочої групи будуть включені, зокрема, народні депутати, представники громадських організацій та Асоціації міст України. Всі напрацьовані пропозиції будуть направлені МОН.

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