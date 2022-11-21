З 1 грудня на українців чекає підвищення пенсій: хто і скільки отримає надбавки

В останньому місяці цього року на українців чекає ще одне підвищення пенсій. Воно пов’язане із підвищенням прожиткового мінімуму
NNS розповідає, хто і на скільки отримає надбавку до пенсійних виплат.
На скільки зросте пенсія українців з 1 грудня
Так. у грудні прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте до 2093 гривень. Оскільки мінімальна пенсія прив’язана до цього показника, вона також збільшиться. Максимальна пенсія становитиме 20 930 гривень. Також переглянуті й інші надбавки:
- пенсії за особливі заслуги перед Україною;
- мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та аварії на ЧАЕС;
- учасникам бойових дій;
- підвищення ветеранам війни та членам їхніх сімей;
- жертвам нацистських переслідувань;
- державна адресна допомога з догляду особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавку на утриманців “військовим” пенсіонерам;
- мінімальні пенсійні виплати шахтарям.
З 1 грудня очікується підвищення пенсій в Україні
Які ще зміняться виплати
Крім цього, з 1 грудня зміниться розмір аліментів на дітей, виплати на дитину, допомогу з безробіття тощо;
- виплати на дітей (до шести років) становитимуть 2272 гривень;
- виплати на дітей (до 18 років) — 2833 гривні;
- виплати працездатним особам — 2684 гривні;
- за втратою працездатності — 2093 гривні.
Чи підвищуватимуться пенсії наступного року
Підвищення соціальних стандартів наступного року становитиме 5,4%. Це максимальний розмір, який може дозволити собі держава в умовах воєнного стану.
За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, у Бюджеті-2023 на соцвиплати заклали близько 800 мільйонів гривень. З них 25% або 223 мільйони гривень піде на пенсії.
Пенсія в Україні – з 1 грудня збільшиться мінімальна та максимальна виплати