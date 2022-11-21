З 1 грудня на українців чекає підвищення пенсій: хто і скільки отримає надбавки

В останньому місяці цього року на українців чекає ще одне підвищення пенсій. Воно пов’язане із підвищенням прожиткового мінімуму

NNS розповідає, хто і на скільки отримає надбавку до пенсійних виплат.

На скільки зросте пенсія українців з 1 грудня

Так. у грудні прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте до 2093 гривень. Оскільки мінімальна пенсія прив’язана до цього показника, вона також збільшиться. Максимальна пенсія становитиме 20 930 гривень. Також переглянуті й інші надбавки:

пенсії за особливі заслуги перед Україною;

мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та аварії на ЧАЕС;

учасникам бойових дій;

підвищення ветеранам війни та членам їхніх сімей;

жертвам нацистських переслідувань;

державна адресна допомога з догляду особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавку на утриманців “військовим” пенсіонерам;

мінімальні пенсійні виплати шахтарям.

З 1 грудня очікується підвищення пенсій в Україні

Які ще зміняться виплати

Крім цього, з 1 грудня зміниться розмір аліментів на дітей, виплати на дитину, допомогу з безробіття тощо;

виплати на дітей (до шести років) становитимуть 2272 гривень;

виплати на дітей (до 18 років) — 2833 гривні;

виплати працездатним особам — 2684 гривні;

за втратою працездатності — 2093 гривні.

Чи підвищуватимуться пенсії наступного року

Підвищення соціальних стандартів наступного року становитиме 5,4%. Це максимальний розмір, який може дозволити собі держава в умовах воєнного стану.

За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, у Бюджеті-2023 на соцвиплати заклали близько 800 мільйонів гривень. З них 25% або 223 мільйони гривень піде на пенсії.

Джерело

Пенсія в Україні – з 1 грудня збільшиться мінімальна та максимальна виплати