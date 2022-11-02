Пенсія в Україні – з 1 грудня збільшиться мінімальна та максимальна виплати

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що з 1 грудня в Україні зросте мінімальна та максимальна пенсія

Мінімальна пенсія зросте на 60 гривень (до 2093 гривні), максимальна зросте на 660 гривень (до 20 930 гривень).

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що надбавку отримають лише три категорії пенсіонерів:

ті, які одержують мінімальну пенсію (наприклад, які мають недостатню кількість страхового стажу);

ті, які одержують максимальну пенсію (за законодавством вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів);

ті, які мають великий страховий стаж. Їм за кожен рік роботи понад норму пенсію збільшать на 1% (з грудня 2022 року це 20,93 гривні).

Пенсіонери віком від 70 до 75 років отримуватимуть щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі 300 гривень.

Пенсіонери, які досягли 75-річного віку, отримуватимуть доплату до пенсії у розмірі до 456 гривень.

Також пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримуватимуть доплату до пенсії у розмірі до 579 гривень.

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